‘Reencuentro’, de Yeimy y Erick, una canción de amor maternal

Erick

Sin una despedida, te fuiste de aquí

nos separó la vida, se burló de mi,

perdí otra vez…

Hoy nuevamente me he quedado solo

nos arrancaron a uno del otro

no se que hacer ahora que te perdí

Yeimi

Yo no puedo perderte, eres parte de mi

y aunque no lo parezca, siempre estoy aquí

lo sabes bien…

Nunca jamás voy a dejarte solo

sabes que para mi tu lo eres todo

ahora mi vida es solo para ti.

Erick

Y me la paso imaginando lo que pudo ser

Yeimi

Ahora ya somos uno para el otro y sola no estaré

DUO

Somos tu y yo - uno para la eternidad

La vida nos juntó - y ahora no te pienso dejar

No se que mas decirte, pasaron tantos años

no pensé que fuera a verte cantando a mi lado (amor)

Porque tu y yo, somos un solo corazón (Canta)

Oh oh Oh

Después de tanto tiempo te encontré

siempre soñé con tus ojos de cielo

No te he olvidado desde aquella vez

Hoy que te encuentro comienzo de nuevo

.