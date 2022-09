La Reina Juana I llega a la audiencia de Pedro de Heredia

Justo antes de iniciar su audiencia, Pedro de Heredia se reencuentra con su familia y se muestra dichoso de que sus seres queridos estén a salvo; sin embargo, el emotivo momento se ve opacado por la inesperada aparición de la Reina Juana I, que decide estar presente durante el veredicto para verificar que todo se lleve a cabo de acuerdo a las disposiciones de la corona.

"Usted debe ser Pedro de Heredia. Me entero con preocupación que planean llevar un juicio en contra de este hombre y que no se va a realizar con la imparcialidad que la corona exige. Yo me niego a creer que eso sea verdad. Conozco al señor gobernador y sé que es un hombre de fiar, sé que es un hombre que hace cumplir nuestras leyes y las de la iglesia a cabalidad (...) Y para que no haya duda de su labor, me ofrezco a acompañarlos en esta audiencia", comenta la monarca mientras se dirige a un asiento.

Posteriormente, todos toman sus lugares y empiezan a hablar de los hechos. Uno de los amigos de Pedro no desaprovecha la oportunidad para mencionar que tiene un testigo y, aunque algunos no están de acuerdo con que alguien externo presente su declaración, Juana I asegura que está interesada en escuchar su versión para aclarar el caso lo más pronto posible.

"Aquí nadie ha negado que se ha cometido un delito, la pregunta es, ¿qué fue lo que realmente sucedió?", finaliza.