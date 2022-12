Zoe Saldaña no se unirá al boicot contra Dolce Gabbana

La actriz Zoe Saldaña no seguirá el ejemplo de algunos de sus compañeros del mundo del espectáculo, como Elton John, Ricky Martin y la roquera Courtney Love, quienes han prometido no volver a lucir diseños de la marca Dolce&Gabbana después de que sus diseñadores calificaran a los niños concebidos mediante técnicas de reproducción asistida de "sintéticos".

"Sería increíblemente estúpido que eso influyera en mis elecciones en materia de moda. A la gente debería permitírsele tener su propia opinión. Sin embargo, yo no habría hablado públicamente sobre una opinión tan personal", declaró la intérprete a E News!

Desde el punto de vista de Zoe -madre de los gemelos Bowie y Cy (5 meses) junto a su marido Marco Perego-, la polémica generada por los comentarios de Domenico Dolce y Stefano Gabbana no es más que un malentendido generado por sus problemas a la hora de expresarse en inglés.

"Mi marido es italiano, y si le hubiese juzgado basándome en las palabras que no emplea bien en inglés, a día de hoy no estaríamos juntos. Por favor, la gente debería tomarse una copa y relajarse", apuntó.

Después de que tanto Domenico como Stefano se disculparan por sus declaraciones la semana pasada, Zoe está convencida de que lo mejor sería enterrar todo el asunto para que los involucrados sigan adelante con sus vidas.

"Obviamente es un tema delicado, pero si has seguido la evolución de la noticia, sabrás que después han intentado disculparse y arreglar las cosas: ¿por qué todo el mundo está dándole tanta importancia entonces? Definitivamente, no voy a dejar de ponerme ropa de Dolce&Gabbana y desde luego no voy a decir nada cuando la gente adopte niños 'sintéticos', o como quiera que se diga. Creo que algunos malentendidos son culpa de los problemas de traducción", señaló Zoe.