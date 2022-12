Zayn Malik se desliga (aún más) de One Direction

Zayn Malik parece ya no querer tener ningún tipo de relación con One Direction. Tanto es así, que el excomponente de la banda británica -que abandonó la formación el pasado mes de marzo- ha decidido actualizar su perfil de Twitter cambiando el nombre de su cuenta de '@ZaynMalik1D' a simplemente '@ZaynMalik', y ha eliminado el breve contenido de su biografía al completo. Después de estas modificaciones, el artista escribió una filosófica frase en su muro: "Es el discurso una extensión de nuestros pensamientos o una imagen que nos gusta crear".

Los seguidores más incondicionales del cantante no tardaron en comentar aquel cambio en su cuenta de Twitter, escribiendo mensajes con el hashtag #YouWillAlwaysBeZaynMalik1D (Tú siempre serás ZaynMalik1D). Un usuario escribía: "Vale, estoy incluso más triste que antes", otro concretaba: "25 de marzo, Zayn Malik deja físicamente One Direction. 30 de abril, Zayn Malik deja mentalmente One Direction".

Tras su marcha, Zayn se mantuvo callado en las redes sociales hasta el 20 abril, cuando decidió agradecer a aquellos fans que permanecieron junto a él apoyándole incondicionalmente.

"Quiero darle las gracias a todos los que han estado ahí conmigo durante las pasadas semanas, os quiero a todos... Vosotros sabéis quiénes sois x. La x es un beso, por cierto, no es un misterio... Lo siento por los que se han confundido", escribía en su perfil de Twitter.

Se trataba del primer tuit que escribía el cantante desde el 18 de marzo, cuando recurrió a la red social para hablar sobre los rumores de infidelidad que surgieron después de que salieran a la luz unas fotos suyas de la mano de una chica durante su estancia en Tailandia con One Direction.

"Tengo 22 años... Estoy enamorado de una chica que se llama Perrie Edwars. Y hay mucha jo*ida envidia en este mundo, lo siento por lo que haya parecido", publicó.