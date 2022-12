Zac Efron saca su lado cómico gracias a Seth Rogen

El atractivo Zac Efron asegura que el carácter rebelde y desenfadado del que hace gala su personaje en la película 'Malditos Vecinos' es consecuencia directa del talento interpretativo de su compañero de reparto, el cómico y actor Seth Rogen, quien le ayudó notablemente durante el rodaje de la cinta con su habilidad para hacer "todo más divertido".

"Siempre he admirado el sentido del humor de Seth, porque es muy transparente y capaz de reírse de sí mismo, por eso me he identificado con su estilo desde que era muy joven. Es muy bueno, hace que cualquier cosa sea divertida. Seth es capaz de contagiar su sentido del humor a todos los que le rodean, haciendo que cualquiera pueda resultar gracioso en pantalla", reconoció durante una entrevista en la emisora británica BBC Radio 1.

La experiencia de trabajar con el simpático Seth Rogen -quien también ejerce de productor de la cinta-, ha resultado tan satisfactoria para Zac Efron, que ahora desearía que su amigo pudiera participar en todos sus nuevos proyectos para dar continuidad a su estrecha amistad.

"Nuestra relación es fabulosa en lo personal y en lo profesional, por lo que me encantaría que Seth pudiese producir todas mis películas de ahora en adelante. Es el tipo de persona que consigue marcar el ritmo y el rumbo de todo el equipo. Ayudaba a nuestro director, Nicholas Stoller, y lograba conectar todos los aspectos de la producción. Es un tipo increíble, y es genial poder improvisar con él", concluyó.