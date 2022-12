Zac Efron debe su felicidad a la rehabilitación

Está claro que el paso del actor Zac Efron por rehabilitación el año pasado para luchar contra sus adicciones dejó una profunda y positiva huella en la vida del intérprete de 26 años, quien a partir de entonces decidió reconducir su vida y abandonar los excesos.

"Ahora soy muy feliz, reconozco que fue un año interesante en el que aprendí muchas cosas, pero la mejor parte, sin duda alguna, fue reflexionar sobre mis experiencias, sobre lo que había aprendido sobre mí mismo y el tipo de persona en la que me quiero convertir", declaró Zac al periódico Metro.

Publicidad

Este nuevo espíritu ha hecho que Zac -a quien en los últimos tiempos se ha ligado sentimentalmente a la actriz Halston Sage- se encuentre animado y deseoso de encontrar una relación "honesta". Tal como le ocurre a su personaje, Jason, en la película 'That Awkward Moment'.

"Lo que me gusta de él es su honestidad, es algo que yo siempre he buscado en las relaciones. Para mí ser sincero es lo más importante. En lo más profundo de su corazón Jason es una buena persona en busca del amor, y es precisamente eso lo que estoy haciendo ahora mismo con mi vida, por lo que en cierto modo, me veo reflejado en él", confesó.