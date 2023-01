¿Y para qué? Kendall Jenner hace creer a Kim Kardashian que está embarazada

La modelo Kendall Jenner (19) quiso jugarle una broma a su hermana mayor Kim Kardashian llamándola por teléfono para anunciarle que estaba embarazada, aunque la reacción de Kim no fue precisamente la que ella esperaba.

"Te llamo porque quería decirte algo que no le he dicho a nadie todavía y creo que podrías ayudarme a decidir qué debería hacer. Estoy embarazada", le explicó Kendall a Kim por teléfono en una conversación grabada por las cámaras del nuevo programa de su otra hermana Khloé, 'Kocktails With Khloé', al que la modelo acudió como invitada.

Sin embargo, Kim no reaccionó poniendo el grito en el cielo como cabría esperar, sino que aprovechó la revelación de Kendall para hablar acerca de sus propios problemas con sus hijos, North (2) y Saint (1 mes).

"No sé. No soy la más indicada para hablar de este tema. He tenido la peor experiencia del mundo con mis embarazos y acabo de pasar por el peor parto imaginable. Hoy no es mi mejor día porque no podría sentirme más negativa, he dormido solo una hora porque North se ha pasado toda la noche despierta y he estado dándole el pecho a Saint cada dos segundos y mi día ha sido una locura, literalmente, y no he dormido nada... Me quiero morir, Dios mío, esto es muy duro", le respondió Kim.

Aunque Kendall llegó a fingir que lloraba, eso no consiguió que Kim dejara de centrarse en su estresante vida para intentar tranquilizar a la joven por su 'embarazo'.

"¿Quieres que vaya a tu casa? Puedo llevar a mis 30 hijos para que puedas cuidarles un rato y ver cómo es", ofreció Kim.

Finalmente, Khloé intervino para explicarle a Kim que todo se trataba de una broma y para invitarle a pasarse por su programa en cuanto recuperara su figura.

"¡Te quiero y cuando pierdas unos kilos quiero que vengas a 'Kocktails With Khloé'!", exclamó la propia Khloé.

