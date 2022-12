Wilmer Valderrama pensaba que sus menasajes con Demi Lovato eran 'Top Secret' pero no

El actor Wilmer Valderrama se quedó igual de sorprendido que el resto de fans de su novia Demi Lovato al descubrir que la cantante había colgado una captura de pantalla de una conversación íntima entre ambos en Instagram, en la que se podía leer una serie de mensajes en los que él la llamaba "mi alma gemela".

"La verdad es que no me lo esperaba. Además tiene como 20 millones de seguidores, o sea que estuve recibiendo miles de notificaciones...", confesaba Wilmer en el programa 'Access Hollywood Live'.

Wilmer y Demi forman una de las parejas más estables del mundo del espectáculo y ahora se han atrevido a trasladar su relación al plano profesional, ya que la joven participará en algunos capítulos de la serie 'Abierto hasta el amanecer' en la que su chico interpreta uno de los papeles protagonistas.

"Sí, tiene un papel muy bueno. Lo va a hacer genial. Me encanta que podamos compartir nuestro talento juntos en la pantalla. Será un gran recuerdo", añadió el actor.

Pero lo que está claro es que bien sea por exigencias del guion o para estar al nivel de Demi, Wilmer ha tenido que trabajar muy duro su cuerpo durante los últimos meses, aunque esto no supone para él ninguna "tortura".

"No hace falta torturarse para conseguir este cuerpo. Moderación, mantener tu metabolismo activo e ir al gimnasio. No me paso con el gluten, pero claro que sigo comiendo pan con queso".