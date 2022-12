Video: Cameron Diaz no quiere parecer una veinteañera

Cameron Diaz cree que la sociedad tiene una "insana" obsesión con la juventud que se traduce en no permitir a las mujeres que envejezcan, una idea que la actriz ridiculiza disculpándose sarcásticamente por no seguir teniendo el mismo aspecto que cuando era una veinteañera, algo que no le interesa en absoluto.



"Da la sensación de que hemos fallado si no parece que tenemos 25 años durante toda nuestra vida. Es como si fuéramos unas fracasadas. Lo siento muchísimo, quiero disculparme por haber envejecido", declaró la actriz a Oprah Winfrey durante un programa especial de la cadena de la presentadora, OWN: 'Cameron Diaz & Sharon Stone: Aging Gracefully' (Cameron Diaz y Sharon Stone: envejeciendo con elegancia).



La actriz de 41 años recibe duras críticas por no haber intentado borrar las huellas del paso del tiempo, algo sobre lo que no dudó en bromear con Oprah disculpándose de nuevo por no haber sido capaz de "desafiar a la naturaleza", aunque volvió a ponerse seria para denunciar uno de los aspectos que más le preocupa.



"Somos las mujeres quienes más duras somos entre nosotras. No permitimos a las demás, ni a nosotras mismas, envejecer con elegancia", se lamentó Cameron.

Sharon Stone también participó en el programa, donde no dudó en hablar sobre su filosofía de belleza, tras dejar atrás los años -precisamente cuando era una veinteañera- en que odiaba su cuerpo al engordar unos kilos después de un accidente mientras montaba a caballo.



"Lo importante es tener una salud y un bienestar interior. Eso conduce a una salud física, mental y espiritual. Para mí, es un aspecto ético y eso es lo más importante", aseguró la actriz.