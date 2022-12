Vicente Fernández se recupera luego de ser hospitalizado por trombosis pulmonar

A principios de esta semana Vicente Fernández ingresó a un hospital de Guadalajara por una trombosis pulmonar. Sin embargo, según uno de sus hijos y la discografía, el cantante de 73 años se está recuperando.

"Fue una trombosis pulmonar (...) está en tratamiento pero estamos muy contentos porque ha tenido muy rápido un resultado a beneficio de nosotros", señaló Vicente Fernández Jr a los medios de comunicación.

La dolencia fue detectada durante uno de los controles médicos que el artista se practica cada tres meses, luego de que se le extirpara a finales del año pasado un tumor en el hígado.

A través de un comunicado, Sony Music confirmó la noticia y añadió que Vicente está estable y que los pronósticos son favorables.

"Estoy muy tranquilo y los doctores me dicen que estaré bien, que ya me he librado de peores. Así que hay Vicente para rato", habría asegurado el artista, según el comunicado.

"Sé que voy a estar bien, pero con todas sus oraciones voy a estar mejor", agregó el mexicano.

Su hijo prevé que el artista será dado el alta el próximo lunes. Vicente Fernández anunció su despedida hace más de un año e inició una gira para cerrar con broche de oro su carrera artística.