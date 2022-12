¿Veremos a Madonna en el altar por tercera vez?

La controvertida cantante Madonna no descarta volver a pasar por el altar si la persona "correcta" se cruzara en su camino. Y a pesar de que ya sabe lo que es ser una mujer casada por partida doble, pues fue esposa de Sean Penn durante cuatro años hasta su divorcio en 1989 y de Guy Ritchie desde 2002 hasta 2008, no cierra las puertas al matrimonio.

"¿Casarme? ¿Otra vez? ¿Por tercera vez? No voy a decir que nunca. No. Quizás. Si el chico correcto aparece", comentó a Ryan Seacrest en la emisora KIIS FM.

Madonna, madre de cuatro hijos: Lourdes de 18 años, Rocco de 14, David y Mercy de 9, no cuenta por ahora con nadie tan especial en su vida que le haga replantearse su soltería.

"Realmente no, no. Nadie especial, ya sabes. Ningún hombre estable. Estoy esperándote a ti Ryan, ha sido una larga espera, no puedo callármelo", bromeó antes de preguntarle al presentador si sabía bailar. A lo que él respondió: "Podría aprender, podrías inspirarme a moverme mejor... Estaría intimidado por ti".

Y una incrédula Madonna replicaba: "¿Lo estarías? Tú no estás intimidado por mí en la alfombra roja. Cuando no estoy frente a un micrófono soy muy normal".

Bang Showbiz.