Una carta detalla cómo Ryan O'Neal y Bianca Jagger practicaban sexo 'salvaje' en casa de Mick Jagger

Una carta inédita del guionista Terry Southern al legendario director de cine Stanley Kubrick revela como este descubrió accidentalmente a Ryan O'Neal y a Bianca Jagger en un momento de pasión cuando ella todavía estaba casada con el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger.

La misiva -que tiene fecha del 30 de septiembre de 1973- dice textualmente: "Mi querido Stan, he tenido el placer de conocer a R. O'Neal al estar los dos alojados como invitados en la casa de la estrella del rock Mick Jagger... y su encantadora mujer Bianca, la cual, al menos que yo esté equivocado, el joven O'Neil ha llegado a conocer de forma más profunda. En realidad, Stan, sería poco sincero si no te mencionara cómo me los encontré una tarde en la habitación haciéndolo como si de un par de jabalíes enloquecidos se tratasen".

Publicidad

Además, en la carta -que Terry escribió para felicitar a Stanley por contar con Ryan para la película 'Barry Lyndon'- el también novelista detalla el frenesí de la pareja al practicar sexo.

"El miembro animal de O'Neal trabajaba con tanto abandono que empotró literalmente a la chica contra el aparador en el mismo momento en el que se ponía una copa", continúa la carta que será publicada en un próximo número de la revista Man of the World y que fue descubierta en el archivo personal del autor.

Bianca, que actualmente tiene 70 años, ya admitió en 1977 que tuvo "una aventura intermitente durante dos años con Ryan O'Neal" mientras seguía casada con Jagger, cuya unión duró hasta 1979.

Por: Bang Showbiz

Publicidad