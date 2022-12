Una artista francesa asegura que Eva Longoria quiere arruinar su carrera en Estados Unidos

La concursante francesa de programas de telerrealidad Siham Bengoua ha vuelto a arremeter contra Eva Longoria -con quien coincidió durante la grabación del concurso 'Ready for Love' de la cadena estadounidense NBC que la estrella producía- acusándola de boicotear todos sus intentos por conseguir una visa para continuar su carrera en Estados Unidos.

"Para vivir en Estados Unidos hay que encontrar una empresa dispuesta a respaldarte. En mi caso, contaba con que lo hiciera la NBC, pero por culpa de Eva Longoria todo se fue al traste", explicó Siham en una entrevista al portal francés Public, durante la cual acusó también a la estrella de Hollywood de hacer todo lo posible para obligarla a regresar a su país natal: "¡No quiero ni oír hablar de ella! La emisión del programa se suspendió a los tres episodios por falta de audiencia. Pero en realidad la emisora estaba furiosa porque Eva salía con uno de los concursantes, Ernesto [Arguello]. Ella ha hecho que mi carrera allí fracasara y por eso tuve que volver a Francia".

No es la primera ocasión en la que la francesa critica duramente a Eva, a quien ya ha acusado anteriormente de ofrecer una imagen de amabilidad y cercanía ante las cámaras que nada tendría que ver con la que exhibe en la realidad.

"No tuvimos muy buena química desde el principio, aunque yo era una gran admiradora suya. Me di cuenta de que a veces la imagen que tenemos [de los famosos] no es forzosamente real. Desde el principio fue muy altiva conmigo, así que a veces discutíamos. Tuvimos incluso un pequeño encontronazo en el plató cuando se quejó de mí. Fue algo indirecto, pero a mí me demostró que da igual que sea Kim Kardashian, Barack Obama o cualquier otra celebridad con mucho dinero, yo no mido el valor de una persona en función de su status social: si me faltas al respeto no mereces ninguno para mí. Así que como eso es exactamente lo que ella hizo, no tengo ningún problema en hablar mal de ella, porque en ese momento no fue nada amable conmigo", aseguraba recientemente Siham al portal galo Télé Star.