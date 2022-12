"U2 ya no es relevante en el plano musical": Bono

El mediático líder de la banda de rock U2 es consciente de que la formación se encuentra lejos de los años de excelencia y popularidad de los que solía disfrutar en el pasado, ya que su música no consigue "conectar" con el público de la forma en que lo hacían algunos de sus más venerados discos de estudio.

"Creo que ahora mismo somos un grupo que no tiene ninguna relevancia en el plano musical. Uno tiene que hacer lo que le gusta y lo que considera que es importante para él, siempre he pensado que la música debe expresar el estado de ánimo y las vivencias que experimentas en cada momento. Si esto resulta interesante para la gente, perfecto. Aunque la realidad es que nuestra música ya no conecta con la gente como antes, eso es un hecho", señaló Bono en una entrevista a la emisora BBC Radio 1.

Aun así, el famoso cantante y activista está entusiasmado con los preparativos de su próximo trabajo discográfico, un nuevo álbum para el que tanto él como sus compañeros se han inspirado en las experiencias vividas durante la segunda mitad de la década de los 70, cuando comenzaron su andadura en la industria discográfica.

"Hemos decidido que este disco sea como una especie de retrospectiva que refleje aquellos años de juventud en los que decidimos ser artistas y formar un grupo. Por aquel entonces escuchábamos a los Ramones y a Kraftwerk. Recordar todo esto me ha inspirado a la hora de escribir", apuntó el intérprete, quien ya está planeando la gira de conciertos que dará continuidad al lanzamiento del disco.

"Para promocionar las nuevas canciones estamos pensando en actuar en recintos cubiertos. Por ejemplo, nos gustaría dar un concierto en el O2 Arena de Londres. A veces es positivo ofrecer actuaciones un poco más íntimas y no tan multitudinarias", explicó.

Por: Bang Showbiz