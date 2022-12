Tyga debe saldar hoy lunes su deuda de 80.000 dólares con su casero

Hoy lunes es el último día del que dispone legalmente el rapero Tyga para liquidar la deuda de 80.000 dólares que tiene con el propietario de su antigua vivienda en la exclusiva urbanización de Calabasas, en California, tal y como se le informó el pasado jueves en una vista judicial.

De no realizar el pago en el plazo acordado, el rapero deberá pagar la totalidad de la cantidad adeudada al casero que, según informa el portal TMZ, asciende a 124.000 dólares.

Pero este no es el único problema con el que ha tenido que lidiar Tyga este fin de semana, ya que el pasado viernes por la mañana se vio envuelto en una pelea en la puerta del club nocturno Envogue Genève en Ginebra, Suiza, después de molestar supuestamente al dueño del establecimiento al no presentarse a la hora acordada para comenzar la actuación que tenía programada, que finalmente duró solo 10 minutos en lugar de una hora, como estaba acordado.

Tyga, que acudió acompañado de su novia Kylie Jenner, habría sido perseguido por un miembro del personal de seguridad cuando intentó abandonar el local a las cuatro de la madrugada.

Posteriormente el rapero quiso ofrecer su versión de los hechos a través de su cuenta de Twitter.

"Mis fans de Suiza saben que cada vez que aparezco, actúo. Agradezco a todos que asistieran ayer. Los propietarios de Sum Club se creen que eres suyo solo porque te pagan por acudir a su club durante una hora... No soy esclavo de nadie. No me acoséis ni a mí ni a mi gente cuando estoy intentando relajarme. Desde que entré en el juego en 2008, la gente ha intentado empañar mi marca y mentir sobre mí. Solo quiero hacer música y ser creativo y ser la hos**a. Nada puede parar lo que está previsto. Ellos me pueden odiar, pero Dios siempre me muestra amor", rezaba el rosario de tuits que publicó el rapero.