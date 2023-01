¿Triángulo amoroso? Exnovio de la señorita Colombia se dejó ver con Johana Moreno

Lo interesante del asunto es que la presentadora se bajó aparentemente sola de una camioneta negra, pero un minuto después se bajó el empresario Germán Calle de la misma camioneta. Él hasta hace muy pocos días era el novio de la actual señorita Colombia, Andrea Tovar .

Recordemos que el empresario fue novio de Johana, quien también fue reina, y por cosas de la vida, terminaron su relación en enero de este año. Nos enteramos de que después de finalizar la relación con Johana, Germán comenzó su noviazgo con Andrea Tovar y mientras estaba con la reina, se encontró en una fiesta a Johana, al parecer para el empresario, Johana es el amor de su vida. Germán inmediatamente le terminó a la Señorita Colombia y empezó a reconquistar a Johana. Es por eso, que nuestro Fisgón logró cogerlos en la llegada a la fiesta del pasado miércoles. Todo parece indicar que la pareja prefiere mantener esta relación alejada de los medios; sin embargo, a nuestro fisgón nada se le escapa.

El regreso de la pareja no fue el pasado miércoles; el fisgón ya los había descubierto, pues hace ocho días, también en un lugar público, él pasó a recogerla. Como quien dice, el romance con la reina fue flor de un día, pues Germán decidió regresar con su gran amor, la presentadora Johana Moreno aunque no han formalizado nuevamente esta relación. La información que nos llegó, pero que no está confirmada, es que al parecer a la reina, Cupido ya la flechó y está con un nuevo pretendiente.