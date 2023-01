Tom Hanks colecciona máquinas de escribir antiguas

El actor Tom Hanks tiene medio centenar de máquinas de escribir fabricadas en los años 40 que usa para escribir su correspondencia; y espera aumentar su colección estas Navidades.

"[Me gustaría que me regalaran] antiguas máquinas de escribir de la Segunda Guerra Mundial. Necesitan un mes para que las reparen y que vuelvan a funcionar. Escribo mis cartas en ellas. Tengo más de 50", dijo a Page Six.

Pero aunque le encanta escribir sus cartas a la vieja usanza, Tom también es un usuario activo de las redes sociales y hace poco utilizó Twitter para agradecer a un hombre que encontró y devolvió la tarjeta de crédito que se le había perdido: "¡Un chico llamado Tony encontró mi tarjeta de crédito en las calles de Nueva York y me la ha devuelto! ¡Tony, haces esta ciudad aún mejor! Gracias. Hanx".

De forma parecida, el actor de 59 años recurrió de nuevo a la red social en octubre para intentar reunir a una universitaria con su carné de estudiante.

"¡Lauren! He encontrado tu carné de estudiante en el parque. Si aún lo necesitas, mi equipo contactará contigo. Hanx", tuiteó junto a una fotografía del documento con los detalles personales de la joven ocultos.