Thalía planea retirarse junto a su marido a un pueblo costero durante un mes

La cantante Thalía intenta mantener encendida la llama de la pasión en su matrimonio con el productor Tommy Mottola organizando planes que resulten interesantes para ambos, entre los que se encuentra mudarse durante todo un mes a un recóndito pueblo pesquero para olvidarse del mundo y relajarse aprendiendo a pescar.

"Hemos hablado de distintos viajes y actividades que nos gustaría hacer a los dos, y entre ellas están viajar a Camboya, pasar un mes entero en un bonito pueblo costero pescando y relajándonos y también visitar el Machu Picchu en Perú, entre otras cosas", revela la mexicana en un artículo escrito para el portal Popsugar.

Sin embargo, para Thalía también es muy importante encontrar tiempo para dedicárselo a sus amistades, por lo que intenta organizar de forma regular reuniones con sus amigas a las que no acude su marido.

"Me gusta reunirme con mis amigas para comer o quedar para cenar e ir a ver una obra de teatro en Nueva York. Ver a mis amigos me hace feliz, y a mi marido le sucede lo mismo. Si existe comunicación con tu pareja y ambos estáis de acuerdo en realizar actividades al margen de la relación y estáis comprometidos y os respetáis, entonces no debería suponer un problema", añade.