Tego Calderón dio mucho de qué hablar durante una presentación

Uno de los artistas principales y más esperados por el público era Tego Calderón. Las cámaras y los fans estaban listos para recibir a uno de los máximos exponentes del género urbano, pero la actitud del cantante y su equipo de trabajo dejó mucho que pensar.

Tego no atendió a la prensa ni a los fans, pues varias veces taparon las cámaras de video con pancartas y con las manos para no filmar lo que él arista estaba haciendo. Al momento de cantar y deleitar a los asistentes con su voz, algo no salió muy bien en sus interpretaciones.

