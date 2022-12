Taylor Swift sonríe mientras duerme porque sueña que está siendo fotografiada

La cantante Taylor Swift no logra huir de la amenaza de los paparazzi ni siquiera en sus sueños, ya que una de sus pesadillas más recurrentes es que alguno de ellos se ha colado en su habitación por la noche y le está sacando fotografías mientras duerme sin su permiso. Lo más curioso de todo es que, en vez de despertarse gritando, la joven sonríe inconscientemente para ofrecerle su mejor cara, tal y como acostumbra a hacer en la vida real.

"Tengo sueños por culpa de la ansiedad. Mi vida, incluso cuando no estoy durmiendo, está repleta de ansiedad. Cada vez que un paparazzi me saca fotos, lo cual sucede muy a menudo, esa misma noche sueño que están en mi habitación fotografiándome mientras duermo. Así que de repente me pongo a sonreír, porque pienso que están sacándome fotos. No sonrío porque esté feliz, ¡sino porque pienso que me están fotografiando!", reveló la estrella de la música en el programa radiofónico 'Capital Breakfast'.

Taylor volverá a encontrarse cara a cara con los fotógrafos este miércoles en la gala de los Brits en la que sus dos íntimos amigos, Ed Sheeran y Sam Smith, se enfrentarán por conseguir el mayor número de premios.

"Ed podría derrotar a cualquiera en una pelea, básicamente porque es un pilluelo de la calle. Solo es sensible cuando escribe canciones, pero en una discusión o cualquier cosa así, ¡se vuelve muy duro! Si nos referimos a los premios Brit, este es el año de Sam. Ha tenido un año increíble y le adoro. Ed es uno de mis mejores amigos, así que también quiero que gane algo. Creo que los dos ganarán algo", aseguró.