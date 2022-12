Taylor Swift prefiere ser 'amable' antes que 'sexy'

A la joven Taylor Swift no le quita el sueño no ser incluida en las listas de las cantantes más 'sexys', porque su prioridad es conseguir que su público piense que es una persona "amable" antes que un sex symbol.

"Todos tenemos nuestras prioridades. ¿Qué me vean como alguien muy sexy? Realmente no me interesa. Pero espero sinceramente que la gente piense que soy amable. No me importa si parecer amable está de moda. Nunca me he preocupado por ser popular y no voy a hacerlo ahora", aseguró la estrella del pop a la revista Top of the Pops.

Lo poco que le importa a Taylor pertenecer o no al grupo de celebridades de moda es lo que le permite hablar públicamente sin tapujos de su vida hogareña o de su pasión por sus gatas, Meredith Grey y Olivia, sin temor a que la etiqueten de "loca de los gatos".

"Todo lo que hago cuando no estoy dando conciertos o entrevistas es ver la televisión. Soy un poco huraña, del tipo que se queda en casa delante de la televisión con sus gatos. En esta vida, los gatos siempre consiguen ponerme una sonrisa en la cara", explicó divertida Taylor.

En la actualidad, Taylor -a quien en el pasado se la ha relacionado sentimentalmente con Harry Styles, Jake Gyllenhaal o John Mayer- no tiene ningún interés en rehacer su vida amorosa porque se siente perfectamente feliz siendo soltera.

"Me da la impresión de que contemplar mi vida sentimental se ha convertido en una especie de deporte nacional. La amistad de mis amigas es mucho más importante para mí que el romance, sin duda. Me encanta lo feliz que soy ahora. No estoy sola. He estado centrada en mí misma durante un tiempo, me encanta. No estoy dispuesta a renunciar a mi independencia por nadie", declaró la cantante, que sin embargo tiene muy claro cuál es el secreto para hacer que una relación funcione: "Para superar las cosas necesitas sentido del humor, tienes que ser capaz de hacer bromas. Si alguien piensa que eres graciosa y si tú piensas que él también lo es, puedes basar toda una relación solo en eso".