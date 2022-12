Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger: 20 años de enemistad

La dura rivalidad que mantuvieron durante 20 años por ser la mayor estrella del cine de acción fue la principal causa del odio que Sylvester Stallone y A rnold Schwarzenegger solían sentir el uno por el otro, una guerra fría caracterizada por la tensión constante que terminó en el momento en que ambos actores decidieron empezar a trabajar juntos.

Tras compartir créditos en las dos entregas de 'Los mercenarios' (2010 y 2012), los veteranos actores han decidido seguir cultivando su ahora cordial relación protagonizando uno de los grandes títulos de acción de este otoño: 'Plan de escape'.

Publicidad

"Nos llegamos a odiar profundamente durante 20 años, aunque eso también me enseñó lo difícil que es encontrar un enemigo tan duro de roer como Arnold [Schwarzenegger]. A medida que te vas haciendo mayor, ves las cosas desde otra perspectiva y acabas restando importancia a este tipo de confrontaciones. De hecho, estoy seguro de que esa gran rivalidad que teníamos es la que nos ha ayudado a tener tanto éxito. La competencia siempre te hace sacar lo mejor de ti", comentó Stallone al diario The New York Post tras presentar el mencionado filme junto a su amigo Schwarzenegger.

Además de dejar claro que el artista de origen austríaco se ha convertido ahora en uno de sus compañeros predilectos en el mundo de la interpretación, Sylvester Stallone ejemplifica sus palabras desvelando algunas divertidas anécdotas que ambos vivieron durante el rodaje de la cinta, que tuvo lugar en unas instalaciones de la NASA (Agencia Espacial de Estados Unidos) .

"Parte del rodaje tuvo lugar en un edificio de la NASA, y una vez llamé al control de seguridad para decirles: 'Hay un sospechoso en una camioneta negra [en la que se encontraba Schwarzenegger]'. Le arrestaron, le desnudaron y le registraron por completo. Luego él se vengó y me hizo lo mismo a mí. Arnold es un fanfarrón que no acepta las bromas", explicó Stallone al mismo medio, demostrando que su antigua enemistad ha derivado ahora en un mero intercambio de bromas pesadas.

Por: Bang Showbiz