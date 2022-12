Sofía Vergara no quiere damas de honor en su boda

¿Para qué complicarse la vida buscando un vestido que no conseguirá contentar a todas las damas de honor? La actriz Sofía Vergara ha decidido ahorrarse esa "tortura" de cara a los preparativos de su gran día con Joe Manganiello y ha optado por no incluir esa tradición estadounidense en su boda.

"No vamos a hacer nada alocado. Va a ser una boda tradicional. La única diferencia es que no tendremos damas de honor, solo tendremos una niña de las flores y un niño que llevará los anillos. Sería una tortura si no. No creo que esa tradición hubiese durado un segundo en Latinoamérica. ¿Cómo elegirías a tus damas de honor? Se supone que todas tus primas son tus mejores amigas. ¡Todas las invitadas de la boda irían vestidas igual!", explicó la colombiana en el programa 'Jimmy Kimmel Live'.

Publicidad

Una vez decidido que no habría damas de honor, el gran desafío de Sofía fue conseguir limitar la lista de asistentes a 'solo' 400 personas, algo casi imposible debido a su amplia familia. Finalmente, su prometido acudió a su rescate cediéndole las plazas de algunos de sus invitados.

"Estamos muy emocionados. Queríamos mantenerlo como algo privado, pero ha sido imposible porque la gente está muy emocionada. En realidad, ya solo con mi familia somos 400. Fue muy difícil, dijimos: '200 invitados para ti y 200 para mí'. Pero en mi caso 200 son solo mi familia, así que no he podido invitar a muchos de mis amigos. La verdad es que Joe me dio algunos de los suyos porque yo estaba en problemas, había gente del trabajo a la que tenía que invitar... Pero todos mis compañeros de 'Modern Family' están invitados".