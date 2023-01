Shia LaBeouf pide a sus fans que le llamen por teléfono para su nuevo proyecto artístico

El actor Shia LaBeouf tiene acostumbrado al mundo a sus excentricidades, pero ahora prefiere ser conocido por sus proyectos artísticos, como el del 'centro de llamadas' Touch My Soul (Toca mi alma) en el que él y dos colaboradores, los artistas Nastja Säde Rönkkö y Luke Turner, cogerán llamadas de teléfono desde la galería FACT en Liverpool (Inglaterra) hasta este domingo. El número a llamar es (0)151 808 0771. Todo está siendo emitido en streaming, y el público que quiera puede visitar la galería para ver la exhibición en directo.

"En un mundo donde usamos los 'Me gusta' de Instagram y Twitter para evaluar quién y qué es importante y la fama está a un click de distancia, ¿qué impacto tiene realmente Internet en cómo pensamos acerca de nosotros mismos y de quienes nos rodean?", explica la descripción de la exhibición en la web de FACT.

Shia fue inspirado por el director de la polémica 'Nymphomaniac', Lars von Trier, quien le animó a probar el arte de la performance.

"Me encantan las cosas que he oído sobre cómo las personas a las que siempre he admirado, como Daniel Day-Lewis o Sean Penn, preparaban sus actuaciones. Pensaba: 'Oh, sería increíble si pudieras ver el proceso, disfrutarías de la actuación un poco más'. Es por eso por lo que me metí en el arte de la performance, porque se basa en el proceso. Todo sale fuera", contó Shia a The Guardian.

El pasado febrero Shia participó en el proyecto I AM SORRY en Los Ángeles, donde se sentó silenciosamente en una galería con una bolsa de papel en su cabeza con la frase "Ya no soy famoso" inscrita en ella, mientras los asistentes le observaban.