Shannon de Lina pone en una situación comprometida a Marc Anthony

La flamante mujer de Marc Anthony, Shannon de Lima, ha acabado de un plumazo con la actitud siempre prudente de su marido al desvelar a través de las redes sociales que el cantante sí tenía una candidata favorita en el concurso de Miss Universo que no era ni la de su país natal, Estados Unidos, ni tan siquiera la de Puerto Rico -en honor a la herencia cultural de sus padres-, sino la representante de Jamaica.

"¡Jamaica ganadora! Bellísima. Mi favorita desde que comenzó Miss Universo. ¡Y la ganadora de esta noche! Y la de Marc también", reveló Shannon en su cuenta de Twitter, donde siguió al minuto el certamen de belleza celebrado este domingo para apoyar a la concursante de su propio país: "¡Arriba Venezuela! Yo ya tengo mis favoritas: Venezuela, España, Colombia, Puerto Rico y Francia".

Por suerte para Marc, nadie podrá acusarle de superficial después de salir a la luz su interés por el concurso de belleza, ya que él mismo ha asegurado en varias ocasiones que el verdadero atractivo reside en la personalidad de cada individuo, por suerte para él mismo, que siempre se ha considerado un "hombre feo".

"Creo que el verdadero magnetismo de un hombre se encuentra en su personalidad y en cada uno de los detalles de su comportamiento, no tanto en aspectos superficiales como la belleza física o lo escultural de su cuerpo. Por lo menos esa ha sido mi experiencia, ya que nunca he tenido problemas para relacionarme con las mujeres que me han llamado la atención o que directamente me han robado el corazón. Tengo mucho que agradecer a mi padre por ello, porque él era exactamente igual", explicaba Marc a la emisora estadounidense Mix 98.