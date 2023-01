Serena Williams intuye saber el sexo de su bebé

A la tenista Serena Williams y su prometido, el fundador de la red social Reddit Alexis Ohanian, les quedan solo unas semanas para estrenarse como padres con el nacimiento de su esperado bebé, del que han decidido no conocer su sexo hasta tenerlo ya en brazos. Sin embargo, como ha confesado ahora el exitoso empresario, ambos tienen la corazonada de que el retoño será niña debido a las "circunstancias" que han venido rodeando el embarazo de la deportista.

"Queremos que sea una sorpresa, la verdad, pero por otro lado tenemos el presentimiento de que será una niña. Desde que ganó el Open de Australia estando ya embarazada, Serena siente que tiene que ser una niña por todo aquello con lo que ha tenido que lidiar hasta ahora. Solo una mujer es lo suficientemente fuera para afrontar todo ello", reveló a su paso por el programa de Jimmy Kimmel.

Más allá del profundo amor que siente por la que pronto será su esposa, Alexis se considera una persona tremendamente afortunada por compartir tan emocionante aventura paternal con una mujer que, al igual que su propia madre, exhibe en su día a día la fortaleza y determinación necesarias para superar con éxito cualquier desafío que les presente la vida.

"He tenido la suerte de que me criara una mujer maravillosa y llena de fuerza, y ahora voy a tener mi primer hijo con una persona que representa exactamente eso. Desde luego, todo lo que estamos viviendo refuerza mi convencimiento de que las mujeres son increíbles y, al mismo tiempo, de lo inútiles que somos los hombres en este proceso. Porque... ¿qué puedo hacer yo en estos momentos? ¿Quieres que te haga un sandwich de queso? En estos casos no valemos nada", bromeó en la misma entrevista.

Aunque sabía que Serena Williams era una de las figuras más destacadas del mundo de la raqueta -al igual que su hermana mayor Venus- antes de conocerla en persona, el empresario reconoce ahora que no era del todo consciente del peso que tiene su legendaria carrera en la historia de este deporte.

"Cuando nos conocimos, yo era un completo ignorante en ese sentido, creo que ni siquiera había visto un partido entero de ella por televisión y solía cambiar de canal rápidamente. Yo siempre he sido más de ver fútbol y, curiosamente, cuando me ofreció unas clases gratis de tenis, las rechacé con amabilidad. Creo que soy la única persona del mundo que ha declinado semejante oferta", confesó.