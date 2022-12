Selena Gomez se deshace en lágrimas tras un mes complicado

La innata madurez de la que ha hecho gala a lo largo de su carrera no ha impedido que la cantante Selena Gomez derramara lágrimas durante la ceremonia de entrega de los premios Teen Choice celebrada este domingo. Así, llorosa, Selena quiso agradecer el apoyo recibido por parte de sus seguidores en un mes, como poco, complicado para la joven.

"¡Muchísimas gracias! Siendo sincera, no puedo agradecéroslo bastante chicos, sobre todo en un mes como este. Me recordáis lo que de verdad es importante, querernos y apoyarnos los unos a los otros, en medio de toda la locura con la que a veces nos toca lidiar a nivel personal. Simplemente quiero que sepáis que me hacéis mejor persona, y eso es algo que aprecio de verdad", declaró la joven en su discurso de agradecimiento tras recoger uno de los galardones más prestigiosos de la velada por su trayectoria profesional, un premio que han recibido anteriormente artistas de la talla de Britney Spears o Justin Timberlake.

Publicidad

Pese a tratarse de una velada en la que ella era la mayor protagonista, la ex estrella Disney no quiso olvidarse de agradecer el gran respaldo que ha recibido a lo largo de todos estos años por parte de su "increíble" madre.

"Quiere darle las gracias a mi madre, porque es la mejor persona del mundo, además de la más fuerte y la que ha hecho todo lo que ha podido por mí. Así que el premio no me pertenece a mí, sino a ella. Gracias por permitirme dedicarme a lo que siempre he querido", concluyó Selena.

Lo cierto es que el anhelado galardón habrá supuesto un motivo de alegría para la joven artista tras unas semanas cargadas de tensión, después de haber sufrido un leve accidente de coche hace apenas unos días, además de haber tenido que lidiar con la polémica provocada por la disputa entre su exnovio Justin Bieber y el actor Orlando Bloom en un restaurante de Ibiza. De hecho, el incidente no habría hecho más que reafirmar su decisión de no retomar su romance con el ídolo juvenil en un futuro.

"Selena está muy disgustada por la manera en que se comporta Justin. Ni siquiera está dolida, de hecho se alegra de que ya no estén juntos. En su opinión, él se limita a sobreactuar para llamar la atención, y lo cierto es que desearía no volver a tener nada que ver con él", aseguraba una fuente al portal Ezine.

Publicidad

Lista de premiados en los Teen Choice Awards

PELÍCULA

Publicidad

Mejor Película

"Divergente"

Publicidad

Mejor Actor de Película: Acción

Theo James, "Divergente"

Mejor Actriz de Película: Acción

Shailene Woodley: "Divergente"

Publicidad

Mejor película de Ciencia Ficción/Fantasía

Los Juegos del Hambre: En Llamas

Publicidad

Mejor Actor de Película: Ciencia Ficción/Fantasía

Josh Hutcherson, "Los Juegos del Hambre: En Llamas"

Publicidad

Mejor Actriz de Película: Ciencia Ficción/Fantasía

Jennifer Lawrence: "Los Juegos del Hambre: En Llamas" y "X-Men: Días del futuro pasado"

Mejor Película: Drama

"Bajo la misma estrella"

Publicidad

Mejor Actor de Película: Drama

Ansel Elgort, "Bajo la misma estrella"

Publicidad

Mejor Actriz de Película: Drama

Shailene Woodley, "Bajo la misma estrella"

Publicidad

Mejor Película: Comedia

"No hay dos sin tres"

SERIES

Mejor Serie de TV: Drama

Publicidad

Pretty Little Liars

Mejor Serie de TV: Fantasía/Ciencia Ficción

Publicidad

The Vampire Diaries (Crónicas vampíricas)

Mejor Serie de TV: Comedia

Publicidad

The Big Bang Theory

MÚSICA

Mejor Artista Masculino

Ed Sheeran

Publicidad

Mejor Artista Femenina

Ariana Grande

Publicidad

Mejor Grupo de Rock

Imagine Dragons

Publicidad

MODA

Mejor 'buenorra' Femenina

Selena Gómez

Mejor 'buenorro' Masculino

Publicidad

One Direction