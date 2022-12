Secretos de la pelea cinematográfica entre Sofía Vergara y Reese Witherspoon

La actriz Reese Witherspoon pagó muy caro su empeño por dotar del mayor realismo posible a una de las escenas de su nueva película, 'Hot Pursuit', en la que protagoniza una pelea con su compañera Sofía Vergara, quien acabó golpeándola en el abdomen bastante más fuerte de lo que pretendía.

"La envié a la sala de emergencias. Fue algo relacionado con una hemorragia interna. La estaba empujando y empujando, y sí que le dije: 'Te estoy empujando demasiado fuerte'. Pero Reese no paraba de decirme: 'Noooo, hazlo de forma realista'. Así que estaba sacudiéndola en el sofá y le reventé un ovario", reveló la colombiana en el programa 'The Ellen DeGeneres Show', a lo que Reese añadió: "Golpea muy fuerte. Creí que me había roto el apéndice".

Sin embargo, el pequeño accidente no consiguió empañar la buena química entre las dos actrices, quienes no pararon de burlarse la una de la otra durante todo el rodaje debido principalmente a las dificultades que encuentra cada una para hacerse entender claramente en el idioma de la otra.

"Estudié español en el instituto durante dos años y creía que había hecho un buen trabajo aprendiéndolo porque trabajé realmente duro. Y cuando me tocó rodar una escena en la que hablo en español, Sofía se giró y empezó a reírse a más no poder", explicó Reese.

"¡Ahora por fin entiendo por qué les resulto tan divertida a los estadounidenses! Es porque resulta muy ridículo [vernos hablando en otro idioma]", aseguró Sofía.

Bang Showbiz.