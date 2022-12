Sean Penn: "Si me volviera a casar sería como un primer matrimonio"

Pese a que Sean Penn ha contraído matrimonio en dos ocasiones, con Madonna de 1985 a 1989 y con Robin Wright durante 14 años hasta 2010, se siente ahora una persona más "informada", lo que le hace pensar que si se casara una vez más, con Charlize Theron, no sería como un tercer matrimonio.

"Cualquiera diría que he estado casado ya dos veces, pero entonces estaba menos informado que ahora, por lo que no consideraría un tercer matrimonio. Si me volviera a casar sería como un primer matrimonio en toda regla. Me gusta la tradición", cuenta el actor en la edición británica de la revista Esquire.

El actor reconoce estar "sorprendido" de haber encontrado de nuevo el amor a su edad.

"Estoy sorprendido de estar enamorado. Por muchas razones: 53 años [cuando comenzamos juntos] y comenzando ya a preguntarme por qué no había sido feliz en ninguna relación anterior. Podría parecer ya muy tarde. Encontrarte ahora con alguien por la que te preocupas es un sentimiento mucho más apasionado, profundo, verdadero y ¡Dios!, más feliz. Es mucho más romántico y más satisfactorio estar en una relación y pensar que eres una buena persona dentro de ella", señala.

Aunque la pareja no ha confirmado las informaciones que aseguran que están comprometidos, Sean admite que quiere casarse con Charlize y ya incluso estaría en el proceso de adoptar legalmente a Jackson, el hijo de tres años de Charlize.

"Sí, me casaría de nuevo. Estoy enamorado de una mujer y tu hogar es donde está tu corazón, ¿no?".

Bang Showbiz.