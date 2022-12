Scott Disick no parecía muy contento a su salida de una cafetería en Calabasas (California) mientras hablaba por teléfono, pero a pesar de que los rumores señalan que las cosas entre el modelo y su pareja -la televisiva Kourtney Kardashian- no van bien, Scott ha demostrado que no pierde el estilo bajo ninguna circunstancia: una camiseta gris básica y una colorida chaqueta son suficientes para que luzca glamuroso.