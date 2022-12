Scarlett Johansson: 'No hubo nada raro en el beso de John Travolta'

La actriz Scarlett Johansson se convirtió en la protagonista de una de las anécdotas más comentadas de la pasada ceremonia de los premios Óscar cuando John Travolta se acercó a ella mientras posaba ante los paparazzi en la alfombra roja para darle un beso en la mejilla sin que ella se percatara, algo que muchos definieron como un momento "extraño", aunque para Scarlett fuera "un placer".

"No he visto a John en varios años y siempre es un placer que te salude. La imagen que está circulando es una captura de un momento en vivo que fue muy dulce y absolutamente bienvenido. Esa foto fija no refleja lo que sucedió antes y después, se ve en el momento en vivo. No hay nada raro, horrible o inapropiado", declaró la actriz en un comunicado a los medios.

Durante la gala, el actor volvió a convertirse en el centro de todas las miradas cuando apareció en el escenario junto a Idina Menzel, a quien presentó durante la ceremonia de premios de 2014 como 'Adele Dazeem' equivocándose por completo con su nombre. Así que esta vez fue la cantante la que quiso bromear refiriéndose a John como "mi querido amigo, Glom Gazingo'", a lo que el actor respondió con un "me lo merezco" antes de acariciar el rostro a la cantante.

Caricia que le llevó a su representante a tener que confirmar que toda la escena estaba preparada.

"Estaba ensayado todo. A John Travolta le encantó trabajar con Idina Menzel. Lo pasó genial en los Óscar porque su mujer, Kelly Preston y su hija Ella fueron con él", aseguró a US Weekly.