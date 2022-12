Sara Carbonero teme las consecuencias del embarazo

Aunque está inmersa en uno de los momentos más felices de su vida esperando la llegada de su primer hijo junto al futbolista Iker Casillas , la famosa reportera Sara Carbonero está muy preocupada también por las transformaciones que el embarazo ha propiciado en su esbelta silueta, por lo que no ha dudado en recurrir a la aplicación de multitud de cremas destinadas a atenuar los efectos menos deseables del proceso.

"Desde hace unos meses uso cremas regeneradoras para disminuir y evitar las estrías. Son ideales para usar durante el embarazo y en épocas en las que varías de peso, por eso se han convertido en mis mejores aliadas", confesó en su blog 'Cuando nadie me ve' de la revista ELLE.

Además, la guapa periodista no tiene inconveniente a la hora de compartir con todos los seguidores de su bitácora alguno de los elementos que considera imprescindibles durante estos meses de dulce espera, entre los que se encuentra un didáctico libro sobre la maternidad.

"He añadido a mi lista de lecturas varios libros relacionados con la maternidad. Ahora estoy con este: 'Comer, amar, mamar'. Es una guía de crianza natural del bebé", reveló a los internautas.

Aunque el avanzado estado de gestación en el que se encuentra podría alterar su ajetreado ritmo de vida, Sara Carbonero sigue imparable con su rutina diaria tanto en su puesto de trabajo como en su idílica relación con el portero del Real Madrid, con el que ayer acudió a un conocido restaurante madrileño para degustar alguno de los platos típicos de la capital, un almuerzo que no acabó de disfrutar del todo al no poder catar ni una gota de sus sabrosos vinos.

"Si vais a este restaurante no dejéis de pedir la sopa de cebolla y el foie casero. Y por supuesto, algún vino de su bodega, aunque yo en este momento no puedo tomarlo", confesó Sara a todos sus seguidores, encantados de que la futura madre muestre cada día un poco más de su desconocida vida íntima y de una personalidad con la que incluso ha llegado a conquistar a algunas de sus detractoras.

"Tengo que reconocer que he sido una de tus detractoras, pero ahora que te he conocido de verdad gracias a este blog, ¡no has podido sorprenderme más! Creo que era lo que necesitabas, dejar que la gente te conozca más. Me encanta tu blog y cómo eres. ¡Enhorabuena!", comentó una admiradora de la periodista en el blog.

Por: Bang Showbiz