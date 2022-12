Salma Hayek: 'La reina Letizia es encantadora'

La actriz Salma Hayek ha quedado gratamente impresionada tras conocer en persona a la "encantadora" reina Letizia en la entrega de los premios Women celebrada este lunes en Madrid -en la que recibió un galardón por su intensa labor social- debido a la naturalidad de la que hizo gala la soberana y a lo sensibilizada que demostró estar con los problemas sociales a los que deben hacer frente las mujeres hoy en día.

"Ha sido muy especial recibir este galardón, obviamente, porque es un premio por el trabajo humanitario y te lo entrega nada menos que la reina. Ha sido muy emotivo, estoy muy ilusionada. He podido hablar con la reina Letizia y es verdaderamente encantadora. Es impresionante, está muy enterada de muchas cosas que están pasando con las mujeres. Sabía mucho de mi movimiento, Chime For Change. Ha sido un gran honor poder convivir con ella y conocerla mejor", explicó la mexicana a la salida del Casino de Madrid donde tuvo lugar la ceremonia.

Para una ocasión tan importante Salma no podía contar con una acompañante mejor que su hija Valentina (7) -fruto de su relación con el empresario de moda francés François-Henri Pinault-, a quien llevó con ella para que tomara ejemplo de las otras dos galardonadas de la velada, Inma Shara y María Neira.

"Valentina también oyó muy bien lo que dijeron las otras dos maravillosas mujeres que recibieron premios y para mí eso es muy bueno, que aprenda de estas mujeres que valen tanto", añadió.

Desde hace años, la actriz ha ido dedicando cada vez más tiempo a su labor benéfica a falta de personajes interesantes con los que regresar a la gran pantalla, algo que ha resultado muy descorazonador para ella.

"Estaba muy frustrada cuando cumplí los cuarenta porque después de Frida me decepcionaba no conseguir buenos papeles. Cuando tuve a mi bebé, pensé que esta era mi nueva vida y que no tenía por qué estar triste por mi carrera profesional. Actuar se había convertido más en un hobby que en algo que estuviera obligada a hacer", explicaba ella misma a la revista Total Film.