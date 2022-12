Sabemos la razón del rompimiento entre Sofía Vergara y Nick Loeb

Aunque en un principio los rumores apuntaron a que la ruptura de Sofía Vergara con su exprometido Nick Loeb el pasado mes de mayo se debió al cansancio de la actriz de que su entonces pareja aprovechase su proyección pública para promocionar sus propios negocios, el empresario ha asegurado ahora que la principal razón de su separación fue la poca predisposición de la colombiana a formar una familia por estar demasiado concentrada en aprovechar sus "15 minutos de fama".

"Está centrada en su carrera. Lo más importante para mí es casarme y tener niños. Lo entiendo perfectamente. Sofía está en la cima de su carrera y, como ella misma dice todo el tiempo, está aprovechando sus 15 minutos de fama porque quién sabe cuánto va a durar", declaró Nick a la revista In Touch Weekly.

La ya expareja protagonizó un incómodo encuentro público el pasado lunes durante la celebración del Angel Ball en Nueva York, cuando Nick se acercó a saludar a Sofía mientras ella ofrecía una entrevista delante de las cámaras.

"Obviamente, a ella no le hizo demasiada gracia tener que darse la vuelta para abrazarle. Más bien se deshizo de él lo más rápido que pudo, para arreglarse el pelo y seguir adelante sin perder la compostura. No diría que estaba demasiado contenta de verle", aseguró una fuente al portal de la revista People.

Poco después de poner punto final a su relación con el empresario, la intérprete comenzó un romance con el actor Joe Manganiello, junto a quien en la actualidad forma una de las parejas más atractivas y perseguidas de la industria del espectáculo.

"Es un tipo genial, muy divertido. Y es muy entretenido estar con él, lo cual es muy importante para mí, porque necesito estar junto a alguien que sepa pasárselo bien porque me encanta divertirme", aseguraba recientemente Sofía a su paso por el programa Live! With Kelly and Michael.

