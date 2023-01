Ryan Lochte anuncia su compromiso con la modelo Kayla Rae Reid

El nadador estadounidense Ryan Lochte ha dejado boquiabiertos a sus seguidores de las redes sociales al revelar que, este fin de semana, le propuso matrimonio a su actual compañera sentimental, la modelo de Playboy Kayla Rae Reid, y que ambos se preparan ya para iniciar una de las etapas más emocionantes de su vida en común.

"Recuerdos para toda la vida. #thelochtes #LA (sic)", escribió el campeón olímpico en su cuenta de Instagram junto a una imagen de los dos enamorados en lo alto del cañón de Malibú, a las afueras de la ciudad de Los Ángeles.

La maniquí tampoco pudo disimular su entusiasmo al hacer partícipes a sus fans de tan buena noticia y, sobre todo, después de leer el cariñoso mensaje que su ya prometido le dejó en la esfera virtual.

"Me he quedado sin palabras. Ha sido precioso. No podría estar más enamorada de ti", comentó en la misma plataforma.

El famoso atleta, uno de los representantes del equipo olímpico estadounidense más exitosos y carismáticos de los últimos años, vio como su reputación e imagen pública se derrumbaban este verano tras mentir deliberadamente sobre el supuesto robo que, junto a varios de sus compañeros, aseguró haber sufrido en las calles de Río de Janeiro en medio de la competición olímpica. Sin embargo, a través de las cámaras de seguridad pudo constatarse que, en realidad, habían sido ellos los que obligaron a la policía a intervenir esa noche después de haber causado toda clase de destrozos en un local de la ciudad al encontrarse en estado de embriaguez.

Poco después de tan embarazosa experiencia, el deportista ha intentado recuperar el cariño de la opinión pública participando en un famoso concurso televisivo, 'Dancing with the Stars', que le lleva semanalmente a exhibir sus dotes como bailarín, un reto que no ha estado exento de contratiempos, ya que el mes pasado dos individuos irrumpieron en el escenario durante su actuación precisamente para protestar por su presencia en el programa.

Pese a las adversidades, Ryan parece haber encontrado en la guapa Kayla una razón de peso para seguir sonriendo y afrontando con optimismo los retos del futuro.

"Me di cuenta de que era la mujer de mi vida cuando no se separó de mi lado durante todo este escándalo. Todavía me quiere, me respeta y me apoya incondicionalmente como el primer día. Mi familia me preguntó hace poco que si no me estaba precipitando en la relación, y tengo muy claro que no", confesaba hace unos días al diario USA Today.

Por: Bang Showbiz