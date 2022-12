Ryan Gosling: 'Me encanta trabajar con Eva Mendes'

El polifacético Ryan Gosling ni se inmuta ante el sinfín de rumores que cuestionan diariamente la buena salud de su relación sentimental con la también actriz Eva Mendes, por lo que en vez de entrar de lleno en el debate para desmentirlos, el canadiense prefiere destacar la gran "química" que existe entre ellos cada vez que deciden embarcarse juntos en un proyecto profesional, como su decisión de trabajar juntos en la cinta 'Lost River' que supone el debut como director del guapo intérprete.

"Me encanta colaborar con Eva y lo hemos hecho en varias películas ya. Es cierto que en esta ocasión nuestra relación profesional es diferente, ya que me tocaba a mí ejercer de jefe y dirigirla en todas sus escenas. Pero el resultado ha sido igualmente satisfactorio, porque Eva afronta cada trabajo con una profesionalidad increíble, sobre todo porque le encanta investigar y profundizar todo lo posible en su personaje", reveló el artista al portal de cine de Yahoo!

Al igual que su afamada novia, el aclamado actor demuestra en su primer trabajo como cineasta que es capaz de separar por completo las vertientes profesional y personal que definen su vínculo con Eva Mendes, ya que en ningún momento se planteó otorgar a su pareja un tratamiento especial que la diferenciara del resto del elenco que forma parte de su ambiciosa película.

"Desde el principio tenía claro que solo quería trabajar con gente a la que respetara y admirara desde un punto de vista profesional, personas que me transmitieran esa confianza que necesitas tener cuando debes delegar parte de tus decisiones artísticas en tu equipo. Eva era una de ellas pero no la única, y la verdad es que me siento afortunado de haber contado con intérpretes que han volcado toda su alma y su pasión artística en sus personajes", aseveró en la misma conversación.

Pese a que Ryan Gosling no deja de presumir de la estrecha conexión laboral y emocional que comparte con todo su equipo, ninguno de los dos actores ha querido explicar todavía por qué Eva Mendes decidió dejar colgado a su chico en la presentación de 'Lost River' durante el pasado Festival de Cannes, un certamen en el que la voluptuosa actriz Christina Hendricks -coprotagonista de la cinta- tuvo que ejercer de acompañante del recién estrenado director, mientras Eva Mendes promocionaba en Nueva York su nueva línea de ropa veraniega.