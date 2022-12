Russell Brand intentó que Tom Cruise le iniciara en la cienciología

El humorista británico Russell Brand no pudo evitar sentirse enormemente decepcionado cuando el actor Tom Cruise -con quien coincidió en la película 'La era del rock'- no intentó convencerle de que debía unirse a la Iglesia de la Cienciología, a pesar de todas las indirectas que le envió sobre lo perdido que se encontraba en la vida.

"Lo que hacía cuando estaba cerca de la caravana de Tom Cruise era ofrecer un aspecto triste y actuar como si tuviera el ánimo por los suelos. Y a veces, cuando estábamos rodando una escena, me ponía en plan: 'Oh, Tom. Tengo tantos pensamientos y sentimientos... Y a veces me pregunto, Tom, ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Existe un Dios? ¿Hay alguna manera de analizar todas estas sensaciones?'. Pero no estaba interesado. No le importaba un pimiento reclutarme. Me dejó destrozado. Probablemente pensaron que era demasiado problemático", explica Russell en un podcast colgado en audioBoom.

Publicidad

A pesar del rechazo, Russell no le guarda ningún rencor a la estrella de Hollywood, a quien considera "un buen hombre".

"Siempre es muy amable... Me compró una esterilla de yoga. Es genial, ¿verdad? Y muy agradable".