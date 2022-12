Rumores de separación para Kate Moss y su marido Jamie Hince

La modelo Kate Moss y su marido Jamie Hince estarían atravesando una crisis sentimental que no habría hecho más que empeorar debido a la estrecha amistad que el músico mantiene con la maniquí Mary Charteris y su marido Robbie Furze.

"A Kate no le cae nada bien Mary, y el sentimiento es mutuo. Cuando se han encontrado en actos públicos, Mary la ha llamado 'Croydon Kate' [en referencia al barrio londinense donde se crió la famosa modelo] a la cara. Jamie ha estado pasando mucho tiempo en la casa que Mary y Robbie tienen en Londres, a pesar de que su casa familiar se encuentra a escasa distancia de allí. Las cosas entre él y Kate están tan mal que evitan estar en el mismo sitio a la vez. No se han visto en varias semanas", aseguró un informante al periódico The Sun.

La principal fuente de problemas entre la pareja sería la falta de intereses comunes y la desconfianza mutua.

"Han protagonizado varias discusiones, y también está el tema de los celos, aunque ninguno de los dos está involucrado con terceras personas. Tienen intereses diferentes. Es un desastre. Jamie dice que teme haber desperdiciado los últimos ocho años de su vida", añadió otra fuente.

En el círculo íntimo de Jamie temen ahora que la gira del músico con su grupo The Kills suponga el principio del fin de su matrimonio.

"Jamie está comprometido con el grupo y si Kate no acude a verles actuar sería una muy mala señal", apuntó otro informante.