Ruby Rose abandona Twitter tras las críticas a su elección para el papel de Batwoman

La semana pasada se anunció que Ruby Rose sería finalmente la actriz que se enfundaría el traje de Batwoman en el crossover de las series 'Arrow', 'The Flash' y 'Supergirl' que la cadena CW estrenará el próximo diciembre y que podría dar pie a una serie en solitario protagonizada por la superheroína si la audiencia recibe de forma positiva al personaje.

La propia intérprete reaccionó a la noticia reconociendo en Instagram que se trataba de un sueño hecho en realidad para ella: "Esto es algo que habría matado por ver en televisión como joven miembro de la comunidad LGBT, cuando no me veía representada en la pequeña pantalla y me sentía sola y diferente", aseguraba, aunque parece que se apresuró demasiado en celebrar su último logro profesional.

Los fans de las franquicias de cómics son famosos por el recelo con que vigilan que las adaptaciones no se desvíen un ápice del original. Otros actores como Scarlett Johansson de cara al filme 'Ghost in the Shell' o Ed Skrein tras ser seleccionado para dar vida a Ben Daimio en el reboot de Hellboy -ambos personajes asiáticos en las viñetas- ya han sufrido sus iras por esa misma razón y la elección Ruby Rose como Batwoman también ha sido duramente criticada en las redes sociales, aunque en este caso no por su raza, sino por su orientación sexual.

D.C. Comics reinventó el personaje en 2006 para convertirla en una mujer homosexual y de ascendencia judía que representara los aires de modernidad e inclusión que la factoría deseaba darle a sus historias, y algunos fans consideran que la CW debería haberse decantado por otra actriz que se ajustara más a ese perfil debido a que Ruby no es judía y que se identifica como una persona de género fluido, no en exclusiva como lesbiana. El hashtag #Recast Batwoman no tardó en hacerse popular en Twitter y captó la atención de la principal afectada, que no dudó en contraatacar en la esfera virtual.

"¿De dónde ha salido eso de que 'Ruby Rose no es lesbiana y por tanto no puede interpretar a Batwoman'? Por favor... tiene que ser la cosa más ridícula y absurda que he leído nunca. ¡Salí del armario a los 12 años! Y en los últimos cinco he tenido que luchar contra la idea de que 'es demasiado gay'. ¿Cómo se le puede dar tanto la vuelta a todo eso? Yo no he cambiado. Desearía que todos pudiéramos apoyarnos más", ha afirmado en un comunicado en el que lamentaba la falta de solidaridad en el seno de la propia comunidad gay y de otras minorías, aunque su mensaje ya no se puede leer debido a que la artista ha cerrado temporalmente su cuenta de Twitter.

"Me muero de ganas de dormir algo más de cuatro horas seguidas y de tomarme un descanso de Twitter para centrar toda mi energía en mis próximos dos proyectos. Si me necesitan, pueden llamarme a mi Bat Móvil", ha añadido para justificar su decisión.

Por: Bang Showbiz

