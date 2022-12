Rosie Huntington-Whiteley no eligió ser modelo

La modelo británica Rosie Huntington-Whiteley se siente "orgullosa" de sí misma cada vez que la eligen para hacer algún trabajo, aunque su próximo objetivo es conseguir estar en una posición en la que su destino no esté en las manos de otros.

"Ser modelo o actriz es algo que no decides tú. Tú eres elegida. Eres parte de un casting, y eso es fantástico, por supuesto. Siempre tienes un sentimiento de orgullo cuando consigues algo, pero también hay una gran parte de ti que quiere hacer que las cosas salgan por ti misma. Me gustaría estar en una posición en la que yo pudiera empezar algo. Esto es en lo que me voy a centrar este año", reveló la maniquí en una entrevista con la revista Violet Grey.

Publicidad

Rosie -que mantiene una relación con Jason Statham- cuida mucho su imagen y por ello no se rodea de quien pudiera deteriorar su buen nombre.

"Creo que la gente de la que te rodeas es un reflejo de ti mismo. Hay una frase que siempre me ha gustado de Will Rogers: 'Te lleva una vida crear una buena reputación, pero puedes perderla en un minuto'", confesó a la misma publicación.

Para la modelo, posar desnuda no supone un problema y así lo ha hecho para Violet Grey, aunque admite que se sentía más "libre" desnudándose ante la cámara cuando era más joven. Así, recordó cómo fue su primer posado sin ropa: "Acababa de empezar como modelo, estaba en Londres y era una época distinta. Sinceramente, creo que era más libre cuando era más joven. Kate Moss era mi supermodelo favorita, ella elevó el estándar de la desnudez al nivel del arte y la moda. Creo que sentirse a gusto en tu propia piel es la cualidad más atractiva que una chica pueda tener", añadió.