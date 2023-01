Roberto Aguire no se avergüenza de ser un 'romántico sin remedio'

Por si no fuera suficiente con su fama y su físico para causar estragos entre las jóvenes, el actor Roberto Aguire resulta ser además todo un caballero al que le gusta sorprender a sus parejas con bombones y flores siempre que tiene ocasión.

"Soy un romántico sin remedio. Creo sinceramente que la caballerosidad y el romance no están muertos. Me parece genial que un chico compre rosas o bombones y se los dé a su pareja o a la persona que quiere que sea su pareja. Creo que es muy bonito expresar tu afecto de una manera romántica. Y desgraciadamente hoy en día cuando haces algo así la gente piensa que es una cursilada", explica el intérprete a Seventeen.

Publicidad

La actitud de Roberto respecto a este tema es tajante: si alguien no es capaz de realizar gestos románticos sin sentirse ridículo, no está realmente enamorado.

"Si no eres capaz de darle a alguien flores y bombones y sentir realmente que se trata de un gesto de amor, entonces tienes que revaluar tu relación con esa persona", añade.

Sin embargo, la locuacidad de Roberto a la hora de hablar del amor se apaga rápidamente ante la mención del nombre de su amiga Emma Watson, con quien se le relacionó sentimentalmente el pasado mes octubre. Así que cuando le preguntan si la joven actriz es fan de su serie de televisión, 'Pretty Little Liars', prefiere responder de manera evasiva.

"Para ser totalmente franco, ahora mismo con todas las cosas que tiene que hacer, la campaña He For She y ser embajadora de buena voluntad de la ONU, apenas tiene tiempo para ver la televisión. Y cuando lo tiene, ve películas".