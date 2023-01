Rob Kardashian podría padecer diabetes

A la estrella televisiva Rob Kardashian le habrían diagnosticado diabetes tras ingresar en el hospital empujado por su familia, que estaba extremadamente preocupada por él después de que llevara varios días sintiéndose enfermo. La noticia habría sorprendido enormemente a Rob, que ahora se ha propuesto supuestamente llevar un estilo de vida más saludable de cara al 2016, según informa el portal TMZ.

Uno de los principales problemas de salud de Rob durante los últimos años ha sido su sobrepeso, que le ha llevado a plantearse incluso la posibilidad de pasar por quirófano.

"Rob sabe que pesar tanto como él y no estar en forma no es sano, y que no es bueno para su corazón. Se ha planteado la opción de que le pongan un balón gástrico. Ha intentado perder peso antes y cree que la cirugía sería la manera más segura y fácil de conseguirlo. La comida es el vicio de Rob en este momento y está dispuesto a superarlo cueste lo que cueste llegados a este punto. Ahora mismo está usando la comida como sustitutivo en vez de enfrentarse a sus problemas", explicaba hace unos meses una fuente a Radar Online.