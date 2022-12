Rita Ora quiere volverse a enamorar

Tras poner punto final a su relación con el pinchadiscos Calvin Harris el pasado mes de junio, la cantante Rita Ora -a quien se ha relacionado con el rapero Ricky Hilfiger recientemente- está deseando volver a enamorarse porque siente que ya está lista para pasar página en su historial sentimental.

"No pretendo quejarme o ponerme llorona, porque estoy haciendo exactamente lo que quería con mi vida, pero creo que todo el mundo se olvidó de que solo soy una chica de 23 años que quiere estar enamorada. Y aunque vivo y respiro para mi trabajo, todavía quiero que alguien me quiera. Así es como nos sentimos todas las chicas", confesó la artista al número de noviembre de la revista Teen Vogue.

La ruptura entre Rita y su actual exnovio derivó en una pequeña batalla musical cuando Calvin le prohibió supuestamente cantar el tema 'I Will Never Let You Down' que había compuesto para ella en la gala de los Teen Choice Awards, un duro golpe emocional para la joven del que sin embargo está segura que se recuperará.

"No puedes evitar pensar si alguna vez amarás a alguien de la manera en que amaste a esa persona. Lo harás. No significa que vayas a olvidar cómo te sentiste, pero volverás a enamorarte de otra persona", añadió.