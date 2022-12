Ricky Martin sorprende a un fan de 96 años

Con motivo de la firma de su primer libro infantil 'Santiago , el soñador entre las estrellas' en su Puerto Rico natal, el cantante Ricky Martin tuvo la oportunidad de conocer a Antonio Torres, uno de sus más fervientes admiradores que, a sus 96 años de edad, sigue escuchando su música con la misma pasión que en los comienzos de su carrera.



"La espera fue larga, pero valió la pena. Cuando llegamos, le di el libro, se levantó rápido y me dijo: '¡Abuelo!', y me dio un fuerte abrazo. Entonces aproveché para sacarme una fotografía con él. Fue una gran emoción abrazarle, siempre he sido uno de sus mayores seguidores", confesó el longevo admirador al diario portorriqueño El Nuevo Día.



La gran afición que Antonio Torres siente por la trayectoria artística de su compatriota no es precisamente reciente, ya que asegura que tanto él como su ya fallecida esposa seguían con atención los pasos de su ídolo musical desde sus inicios en el grupo infantil Menudo y posteriormente con el lanzamiento de su carrera en solitario.



"Lo seguíamos desde siempre. Fui al primer concierto que dio en Puerto Rico junto a mi esposa. Si hay algo que admiro de él es que nunca ha cambiado y que siempre ha sido una persona muy humilde", apuntó.



La posibilidad de conocer personalmente al artista boricua generó tal entusiasmo en Antonio Torres, que hasta su nieta Mayra Hidalgo -su acompañante en la firma de libros- percibió cómo las lágrimas comenzaban a empapar el rostro de su abuelo.



"Él solo quería verlo y cuando lo tuvo enfrente estaba casi con los ojos llorosos de la emoción", confesó la nieta al citado diario.

Fuente: Bang Showbiz

CONTENIDO RELACIONADO

"Me sentí cerca de Dios cuando salí del armario": Ricky Martin

Ricky Martin no habla con sus hijos sobre la homosexualidad

Publicidad

Ricky Martin defiende los derechos de los jóvenes homosexuales

Ricky Martin: '¿Por qué matar a un joven por ser gay? ¡Basta ya!'

Ricky Martin vuelve a sus raíces españolas

Ricky Martin celebra día oficial para "salir del armario"