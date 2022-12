Ricky Martin revela más secretos de su proceso al ser padre

El cantante Ricky Martin nunca ha ocultado ningún detalle del arduo proceso que le permitió convertirse en padre de los gemelos Matteo y Valentino (6) gracias a una gestación subrogada, por lo que no ha tenido ningún reparo en reconocer que eligió el sexo de sus pequeños antes de que se realizara la fecundación in vitro.

"Tengo que empezar a intentar tener a mi niña. Quiero formar una gran familia porque los niños son maravillosos. Pude elegir el sexo de mis hijos gracias a la fecundación in vitro", reconoció el intérprete durante una entrevista en el programa '3PM Pick Up' de la emisora australiana Kiis FM.

A pesar de vivir en una casa llena de "chicos", el portorriqueño rara vez tiene que intervenir en las peleas de sus pequeños porque afortunadamente ambos tienen personalidades muy "compatibles".

"Como hermanos son muy compatibles. Los dos tienen una personalidad muy dominante, pero cuando uno decide que quiere ser el jefe, el otro siempre retrocede", añadió.

Pero a pesar de sus similares personalidades, los gemelos de Ricky ya han dado señales de tener unas vocaciones profesionales radicalmente distintas. Mientras Matteo parece haber heredado el talento para la música de su famoso padre, Valentino suele preferir dedicar su tiempo libre a actividades tranquilas y relajadas, como la jardinería.

"Uno de ellos es baterista. Mi propio batería me dijo: 'No es que toque la batería, ¡es que le saca sonido al tambor!'. Ese es Matteo. Valentino es mucho más paz y amor, y de momento se va con las plantas y siempre está lleno de lodo. Es más fantasioso y me encanta. Son muy diferentes", reveló el portorriqueño a la revista Elenco.

Bang Showbiz.