Ricky Martin quiere volver a ser papá

Cuando el cantante Ricky Martin consiga por fin cumplir su sueño de darle una hermanita o un hermanito a sus gemelos Valentino y Matteo (6) aparcará temporalmente su carrera profesional para poder dedicarse en cuerpo y alma a cuidar de sus pequeños.

"Me gustaría aumentar la familia, y me tomaré un descanso cuando llegue el momento para pasar tiempo con el recién nacido", reveló el intérprete en el programa australiano 'Sunrise'.

Lo que todavía no tiene claro Ricky es dónde se instalará tras la llegada del tan esperado bebé, aunque si la decisión dependiera de sus gemelos el hogar familiar se fijaría de forma definitiva en Australia, que se ha convertido en uno de sus destinos preferidos.

"Ahí me siento como en casa, y estoy deseando regresar a Australia. Tengo dos hijos, así que en el fondo baso ese tipo de decisiones en lo cómodos que están ellos. Cuando no estamos allí, cada dos días me preguntan: '¿Cuándo vamos a volver a Australia?'", declaró.

Pero por el momento los planes del cantante pasan por seguir viajando a todos lados acompañado de sus pequeños, de quienes no quiere separarse porque son "su mejores amigos".

"Son mis dos mejores amigos, sí. Acaban de cumplir 6 años, es increíble. Estuvimos en México porque yo estaba trabajando. Fueron los dos únicos niños en la fiesta de cumpleaños, los demás éramos adultos. Pero tuvimos piñatas y Batman vino a vernos... Y cuando tus hijos te dicen: '¡Papi, ha sido la mejor fiesta del mundo!'... Es increíble".

Por Bang ShowBiz