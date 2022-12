Ricky Martin 'llora' ante las injusticias

Al combativo Ricky Martin nunca le ha importado expresar sin disimulo los sentimientos que le invaden ante los acontecimientos que le rodean, pese a que asegura que en su Puerto Rico natal todavía impera el estereotipo de que los hombres deben ser aguerridos y ocultar sus emociones.

Por ello, el astro de la música acepta como algo natural que se le salten las lágrimas cada vez que se conoce de primera mano algún nuevo caso de prostitución infantil en su país -una lacra que trata de erradicar a través de su fundación-, una reacción que se explica por la "rabia" y la "indignación" que siente ante un tema que le lleva a pasar muchas noches en vela.

"Siempre he sido un hombre sensible, un hombre que llora cuando tiene que hacerlo. De donde yo vengo, hay gente que todavía piensa que los chicos no deben sentir, que no pueden mostrar vulnerabilidad, pero yo no puedo ser así. He conocido niños y niñas que han sido obligados a ejercer la prostitución en mi país, que han compartido conmigo sus pesadillas y sus traumas. Eso me hace llorar de rabia y de indignación", confesó al diario Irish Independent.

La naturalidad que siempre ha exhibido Ricky Martin en público se debe, entre otras razones, a su deseo de ser "completamente transparente" con los demás después de haber pasado muchos años ocultando su homosexualidad, por lo que a estas alturas no le importa lo más mínimo las historias inventadas que sobre él puedan aparecer en los medios de comunicación, confiando así en que sus fans puedan distinguir por ellos mismos la diferencia entre ficción y realidad.

"Hace muchos años que vivo mi vida con total transparencia, no tengo nada que ocultar en esta etapa de mi vida. Así que si leo algo sobre mí que no es cierto, prefiero no decir nada y dejar que las mentiras caigan por su propio peso. La gente que escucha mi música y que me conoce desde hace años sabe diferenciar perfectamente lo que es real y lo que no, y si todavía tienen dudas sobre un asunto, con un poco de investigación serán capaces de descubrir que ciertas noticias son meros rumores", aseveró.

El ídolo latino también se congratula a sus 42 años de atravesar una etapa dorada tanto a nivel personal como profesional, combinando el cuidado de sus mellizos Matteo y Valentino con la promoción de su nuevo sencillo 'Vida' y, por si eso fuera poco, con su participación en la versión australiana del concurso 'La Voz'; una serie de obligaciones que se desprenden de su carácter hiperactivo, "cabezota" y "ambicioso".

"Hombre, mi energía diaria suele depender de cuántos cafés me haya tomado, pero en general no me cuesta levantarme por las mañanas para empezar a trabajar. Soy ambicioso, cabezota y no puedo parar de hacer cosas. Esta profesión es muy adictiva", concluyó.