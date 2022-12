Ricky Martin es acusado de intrusismo profesional

El dueto que Ricky Martin ha protagonizado junto a su amigo y compañero de jurado del concurso 'La Voz México' Julión Álvarez, 'Adiós', no ha sido demasiado bien recibido por algunos de los músicos más puristas de la industria musical mexicana, y en especial por Julio Preciado, líder de la popular banda sinaloense El Recodo, quien no ha dudado en acusar a ambos de intrusismo profesional aprovechando la fama del portorriqueño.

"Si es todo mercadotecnia yo lo veo bien, pero el problema es que se le dé proyección. Puedes grabar cuarenta canciones con diferentes gruperos [bandas] como cantante pop, que si no le dan proyección ahí se va a quedar en el baúl de los recuerdos. Ahora bien, el público que sigue al mundo grupero es bien celoso y no es tonto, conocen más de música que los que escuchan música pop, ya no es como antes. Y la gente se quiere meter a este género y creer que va a conseguirlo diciendo: '¡Ya llegó Ricky Martin a cantar con la banda!'. Yo creo que no", aseguró Julio Preciado al programa 'El Gordo y la Flaca" de la cadena Univisión.

Publicidad

Por su parte, Ricky ha preferido mantenerse una vez más al margen de la polémica para centrarse en celebrar junto a su familia estas fechas tan señaladas y la llegada de un nuevo año que, haciendo gala de su optimismo irrefrenable, prevé lleno de apasionantes novedades.

"Prepárate, las tornas están cambiando a tu favor. No te convenzas de lo contrario. Créete que 2015 es tu año de despegue", escribió Ricky en su cuenta de Twitter tras anunciar que ponía rumbo a su casa para pasar las Navidades.