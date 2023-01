¿Reconciliación? Chloë Moretz y Brooklyn Beckham juntos por las calles de Nueva York

Desde que Chloë Moretz y Brooklyn Beckham concluyeran su noviazgo en algún momento del año pasado, solo unos meses después de hacerlo público para no alimentar la expectación mediática con "secretismos", no han parado de circular rumores acerca de una posible reconciliación, en parte porque ambos parecen seguir manteniendo una relación cordial como se desprenden del hecho de que no eliminaran sus fotos juntos en la esfera virtual tras su ruptura.

Chloë comentó una de las últimas publicaciones de Brooklyn, en la que este aparece posando divertido frente a unas taquillas, para darle su aprobación con un emoticono en forma de corazón, pero sus fans más avezados no tardaron en comenzar a especular con la posibilidad de que ella fuera la misteriosa chica que sacó la fotografía y cuya silueta aparece en la imagen.

El principal motivo que llevó a la pareja a seguir caminos separados fue la distancia, ya que él continuaba estudiando en Inglaterra mientras ella viajaba por todo el mundo por motivos de trabajo. Pese a ello, hace solo unas semanas Chloë habría sido vista comentando muy animada en una fiesta de Los Ángeles que su ex y ella habían decidido empezar a verse de nuevo en vista de que su situación personal había cambiado.