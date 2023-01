Rebel Wilson: 'Kendall y Kylie Jenner no tienen talento'

La actriz Rebel Wilson se negó a presentar en una ocasión un premio con Kendall y Kylie Jenner en los MTV Video Music Awards porque "representan" cosas diferentes a ella.

"Me ofrecieron presentar en los VMAs junto a Kendall y Kylie y dije que no. Son famosas sin tener talento. Dije que lo haría yo misma. Lo que representan es totalmente opuesto a lo que yo represento. Parecen un tanto superficiales y sus carreras no están basadas en su talento", contó al programa de la radio australiana 'Kyle and Jackie O'.

Pero la intérprete de 35 años no solo piensa eso de Kendall y Kylie, sino que lo hace extensible a la hermana más célebre del clan.

"Sé que son muy populares, pero yo para llegar a donde he llegado me he valido de mi personalidad y del trabajo duro. Mientras que Kim Kardashian llegó a la fama gracias a un vídeo sexual, yo fui a una escuela de actuación y trabajé muy duro", añadió.

Rebel confesó recientemente que le gustaba ser una chica con curvas y que no tenía problemas con el término 'talla grande'.

"Para mí, sacar una nota de A+ en el colegio es mejor que sacar solo una A, y a mí me ponen ese '+' [de 'plus-size]. Me gusta tener curvas y comer postre día sí, día no, así que por eso soy como soy", declaraba a E! News.